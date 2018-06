Dupa ani de zile de scandaluri si procese, RCS&RDS si Antena Group au incheiat un contract prin care sting litigiile

Ziare.

com

Contractul a fost incheiat in 15 iunie, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB)."Ca urmare a acestui contract se sting toate litigiile dintre RCS&RDS si Antena Group, impreuna cu entitatile afiliate acestuia, cu privire la care am informat in detaliu piata si investitorii nostri in cadrul prospectului de oferta publica initiala din data de 26 aprilie 2017, in cadrul prospectelor de oferte publice de obligatiuni din 2016 si 2017, cat si in cadrul raportarilor periodice publice ulterioare", se arata in anunt.Totodata, RCS&RDS si societatile Antena Group au incheiat un contract de retransmisie in baza caruia RCS&RDS va continua sa distribuie canalele apartinand Antena Group in regim pay-tv incepand cu data de la care canalele Antena Group vor renunta la regimul must-carry.Scandalul a inceput in 2012, atunci cand RCS&RDS a anuntat ca nu mai difuzeaza Antena 1 si Antena 3 pe platforma de satelit Digi, intrucat compania de telecomunicatii nu mai putea accepta sa plateasca peste 7 milioane de euro pe an, suma care ar fi fost solicitata de Antena Group pentru difuzarea prin satelit a celor doua televiziuni.La scurt timp dupa, scandalul RCS&RDS vs Antene a ajuns pe masa Consiliului National al Audovizualului (CNA), insa CNA nu a avut competenta de a transa neintelegerile comerciale, motiv pentru care membrii Consiliului au sesizat ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) si ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii).Cele doua companii au avut mai multe procese in instanta, printre care si unul de santaj, in urma caruia Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, a fost condamnat definitiv, in 28 iunie 2017, la 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca l-a santajat pe fostul administrator al RCS & RDS, Ioan Bendei. Camelia Voiculescu a primit o condamnare la 1 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la santaj , Antena TV Group a fost obligata sa plateasca o amenda penala de 200.000 de lei pentru aceeasi infractiune, iar Dan Voiculescu a fost achitat pentru complicitate la santaj.Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS-RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie.