Explicatiile lui Zidane dupa ce Real Madrid a pierdut clar la Paris

Tehnicianul francez spune ca echipa sa a fost depasita la toate capitolele de PSG si ca lipsa intensitatii este cea care il ingrijoreaza cel mai mult."Au fost mai buni ca noi la toate capitolele, la joc, la mijlc si, ceea ce ma supara cel mai mult, si la intensitate. Este greu sa castigi un meci daca nu incepi puternic.Cei de la Paris sunt foarte buni la crearea de oportunitati de gol, nu asta ma ingrijoreaza, ci faptul ca mi-am vazut echipa fara intensitatea necesara unui astfel de joc. Stiam ca ne vor presa, insa noi abia daca am avut impact in acest meci si ne-am creat putine ocazii", a spus Zidane la conferinta de presa de la finalul jocului.Fara Neymar, Mbappe sau Cavani PSG s-a impus cu un categoric 3-0 in fata Realului in prima etapa a grupelor Champions League.Di Maria, fostul "galactic", a fost eroul parizienilor, el reusind sa inscrie de doua ori.