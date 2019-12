Real Madrid, cea mai buna echipa din Champions League in ultimul deceniu

Ziare.

com

Madrilenii au inregistrat 78 de victorii, 21 de remize si 17 infrangeri in 116 partide disputate in ultimii zece ani in cea mai importanta competitie continentala intercluburi, acumuland in total 255 puncte.Real este urmata in ierarhia UEFA de echipa germana Bayern Munchen (244 puncte), bavarezii devansand-o cu un singur punct pe FC Barcelona , ocupanta pozitiei a treia (243 puncte).Cele trei sunt urmate de Juventus Torino (140 puncte), Paris Saint-Germain (138 puncte), Manchester City (129 puncte), Atletico Madrid (128 puncte), Chelsea Londra (126 puncte) si, Manchester United (122 puncte).Real Madrid domina si ierarhia all time a celei mai importante competitii europene, cu 600 de puncte. Gruparea din capitala Spaniei a castigat de sase ori Cupa Campionilor Europeni si de sapte ori Liga Campionilor, performanta pe care nu a mai reusit-o nicio alta echipa din fotbalul continental. Bayern Munchen si FC Barcelona, ambele cu cate cinci trofee, ocupa locurile 2 si 3, cu 476, respectiv 446 puncte. Pe locurile urmatoare se afla Manchester United (374 puncte) si Juventus Torino (349 puncte).La feminin, ultimul deceniu a fost dominat la nivel european de formatia franceza Olympique Lyon , care a castigat de sase ori Liga Campionilor. Cu 202 puncte, Lyon devanseaza formatia germana Wolfsburg (144 puncte), pozitia a treia fiind ocupata de FC Barcelona (89 puncte).