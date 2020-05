Barcelona si Real Madrid pregatesc lovituri importante pe piata transferurilor

Ziare.

Potrivit El Mundo Deportivo, catalanii insista pentru revenirea lui Neymar.Starul carioca a refuzat prelungirea contractului cu PSG si e dispus chiar sa-si reduca salariul pentru a se intoarce pe Camp Nou.Cotidianul AS anunta ca Real Madrid il vrea pe tanarul mijlocas francez Eduardo Camavinga de la Rennes.Jucatorul care va implini 18 ani in luna noiembrie ar fi acceptat deja propunerea madrilenilor si mutarea are mari sanse sa se realizeze.FIFA nu a anuntat inca datele pentru perioada de transferuri din vara, care cu siguranta va fi amanata si scurtata din cauza suspendarii meciurilor ca urmare a pandemiei de coronavirus.I.G.