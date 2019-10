Anuntul zilei in Spania: Mourinho, gata sa revina la Real Madrid

Ziare.

Spaniolii de la Marca scriu ca tehnicianul portughez, fara contract de un an de zile, a petrecut aceasta perioada incercand sa inteleaga unde a gresit in ultimele sale aventuri fotbalistice si ce poate imbunatati.Dupa ce a trecut perioada de reflexie, a cochetat cu televiziunea, avand aparitii ca analist sportiv la posturi din Rusia si Marea Britanie.Totusi, in ultimele saptamani el a strans in jurul sau o noua echipa, avand acum un staff complet, de la secunzi la preparatori, in asteptarea unei oferte.Si desi s-a speculat ca ar negocia cu Lyon, Sporting sau Borussia Dortmund, "The Special One" vrea sa continue la cel mai inalt nivel.Potrivit sursei citate, Mourinho a decis sa opreasca orice negocieri in asteptarea demiterii lui Zinedine Zidane de la Real Madrid, una care pare iminenta tinand cont de forma foarte slaba a "galacticilor".Astfel, portughezul ar fi gata sa preia Realul imediat si ar da asigurari ca are resurse pentru a redresa echipa.M.D.