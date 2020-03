A murit Lorenzo Sanz, fostul presedinte de la Real Madrid, dupa o lupta pierduta cu COVID-19

Ziare.

com

Omul care a condus-o pe Real Madrid in perioada 1995 - 2000, Lorenzo Sanz, a murit sambata seara la 76 de ani, dupa ce fusese depistat cu coronavirus si internat pe 17 martie intr-un spital din Spania.Situatia lui s-a inrautatit din pacate de la o zi la alta, iar sambata seara a fost declarat decesul. Sanz face parte dintre cei 1378 de spanioli rapusi de coronavirus. Informatia a fost publicata de catre cei de la Real Madrid, printr-un comunicat postat pe contul oficial de Twitter Sanz a avut o perioada fulminanta petrecuta ca presedinte la Real. In mandatul sau, a adus jucatori pe Santiago Bernabeu precum Davor Suker, Predrag Mijatovici, sau Nicolas Anelka , iar Real a castigat Champions League cu el la timona pentru prima data dupa 32 de ani de pauza, in 1998. In plus, tot cu el presedinte s-au mai castigat si Liga Campionilor din 2000, Cupa Intercontinentala din 1998, La Liga in 1997 si Supercupa Spaniei din acelasi an.Iata primul 11 al lui Real din marea finala de Champions League din 1998 cu Juventus, finala terminata cu scorul de 1-0, gol Mijatovici:Citeste si:D.A.