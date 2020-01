Bayern Munchen transfera de la Real Madrid - oficial

Ziare.

com

Aparatorul in varsta de 24 de ani va juca sub forma de imprumut pana la sfarsitul sezonului.Bayern Munchen nu are in contract optiunea de a-l transfera definitiv.Alvaro Odriozola a ajuns la Real Madrid in vara lui 2018, cand a fost transferat cu aproximativ 30 de milioane de euro de la Real Sociedad.Odriozola n-a reusit, insa, sa se impuna la madrileni, iar in acest sezon a fost folosit in doar 5 meciuri.I.G.