Donatie impresionanta facuta de un star de la Real Madrid

"Spitalul Universitar al Tarii Galilor (The University Hospital of Wales) are un loc special in inima mea. Acolo m-am nascut si a adus o mare sustinere prietenilor mei, familiei mele si comunitatii in general", a afirmat internationalul galez, in varsta de 30 ani, intr-un videoclip publicat pe contul de Twitter al autoritatii sanitare din Cardiff (Cardiff and Vale UHB)."Eu si familia mea dorim sa ne aratam sprijinul. Continuati sa faceti o treaba buna. Faceti o munca extraordinara si va multumesc mult", a adaugat capitanul selectionatei Tarii Galilor, transmitand multumiri "intregului NHS (National Health Service)", serviciul de sanatate publica din Marea Britanie.In Tara Galilor, 624 de persoane au decedat dupa ce au contractat noul coronavirus, fiind inregistrate peste 8.000 de cazuri de infectare.