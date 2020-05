Florentino Perez il doreste ca antrenor la Real Madrid pe Jurgen Klopp. Cum se poate realiza mutarea

Ziare.

Presedintele Florentino Perez isi doreste sa-l aduca pe antrenorul Jurgen Klopp pe Santiago Bernaneu. Germanul este tehnicianul lui Liverpool, campion european en-titre in prezent, cu gruparea cormoranilor.Klopp are contract cu Liverpool in prezent pana in 2022, iar Perez isi doreste sa il aduca la echipa, in locul lui Zinedine Zidane , pentru ca echipa "albilor" sa domine fotbalul european in urmatorii ani.Perez ar dori sa il ia pe Klopp chiar in 2022, pentru a nu plati bani pentru aducerea acestuia, celor de la LFC. Pana atunci insa, Zidane va ramane seful bancii lui Real, conform celor de la ABC Sport Klopp a mai fost dorit si inainte de a ajunge la Liverpool, dupa despartirea de Borussia Dortmund. Alaturi de neamt, mai poate ajunge la Real si Mbappe, starul celor de la PSG Conform italienilor de la Tuttosport, Klopp are o clauza de reziliere in Anglia de 40 de milioane de euro.D.A.