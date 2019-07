Gareth Bale devine cel mai bine platit jucator din istorie: Salariul urias cu care a fost convins sa plece de la Real Madrid

Ziare.

Presa din China anunta ca Real Madrid si Gareth Bael au batut palma cu gruparea antrenata de Cosmin Olaroiu, Jiangsu Suning.Mutarea ar urma sa fie oficializata in orele urmatoare, iar salariul cu care Bale a fost convins sa lase fotbalul mare e de-a dreptul incredibil.57,8 milioane de euro pe an ar urma sa incaseze Bale in China!Daca mutarea se va confirma, iar cifrele prezentate de presa din China sunt reale, Bale ar deveni cel mai bine platit jucator din istoria fotbalului.Gareth Bale are 30 de ani si e cotat la 60 de milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.Joaca la Real Madrid din 2013, atunci cand a fost transferat in schimbul a 101 milioane de euro.I.G.