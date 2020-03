Gerard Pique face o declaratie neasteptata dupa infrangerea suferita de Barcelona in derbiul cu Real Madrid

Ziare.

Pique a declarat ca in prima repriza a derbiului a vazut cel mai slab Real Madrid din istoria confruntarilor directe."Sezonul e departe de final, dar am pierdut o mare oportunitate de a-i rani pe cei de la Real. Am facut un joc bun in prima repriza si ei nu ne-au transmis sentimentul ca pot castiga. Daca dadeam gol alta era situatia. Jocul lui Real Madrid din prima repriza a fost cel mai slab pe care l-am intalnit pe Santiago Bernabeu . Am pierdut o sansa mare, golul a schimbat totul", a spus Pique dupa meci. Real Madrid a castigat marele derbi al Spaniei cu FC Barcelona , scor 2-0, dupa un meci ce a avut un ritm foarte bun.Dupa acest rezultat, Real Madrid urca pe primul loc, cu 56 de puncte, in timp ce FC Barcelona coboara pe doi, cu 55 de puncte.C.S.