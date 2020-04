Iata cum va arata stadionul lui Real Madrid (Video)

🏟️✨ Por muchos momentos mas inolvidables en casa...

🚀 El Santiago Bernabeu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD - Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020

Arena va primi, printre altele, un acoperis retractabil capabil sa se inchida/deschida in doar 15 minute.Costurile cu renovarea stadionului Santiago Bernabeu se ridica la 500 de milioane de euro.Proiectul ar fi trebuit sa fie gata in 2022, insa ar putea suferi intarzieri din cauza pandemiei de coronavirus.Pana atunci, madrilenii au publicat un video in care prezinta proiectul noului stadion Santiago Bernabeu:I.G.