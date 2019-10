Liga Campionilor: Real Madrid face inca un pas gresit

Ziare.

com

Belgienii au deschis scorul norocos in minutul 9, prin Dennis, care aproape si-a dat cu stangul in dreptul in fata portii, dar a reusit sa bage mingea in poarta.Jumatate de ora mai tarziu, Brugge a scapat iar pe contraatac, iar Dennis a reusit dubla pe Santiago Bernabeu In partea secunda, Sergio Ramos a reusit sa inscrie pentru Real cu o lovitura de cap, iar madrilenii au profitat si de faptul ca Vormer de la Brugge a fost eliminat in minutul 84.La faza imediat urmatoare, Real Madrid a reusit sa egaleze prin lovitura de cap a lui Casemiro.Dupa primele doua etape, Brugge are 2 puncte, in timp ce Real Madrid are unul singur.In celalalt meci din Grupa A, Galatasaray primeste vizita lui PSG de la ora 21:45.C.S.