Lista impresionanta de transferuri a lui Real Madrid: Ce nume grele vor sa aduca Perez si Zidane

Conform Don Balon , Perez si antrenorul Zinedine Zidane au hotarat sa-l pastrez in lot pe portarul ucrainean Andriy Lunin, imprumutat in acest sezon la Oviedo.Apoi, in aparare, Real Madrid se va putea baza pe Achraf Hakimi, care in ultimele doua sezoane a jucat sub forma de imprumut la Borussia Dormund. Madrilenii cauta si un fundas central de top, acesta urmand a fi ales dintre Dayot Upamecano, Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly si Pau Torres.Zidane ar vrea si un fundas central, iar numele de pe lista lui Perez sunt urmatoarele: Jose Luis Gaya, David Alaba si Alex Moreno.La mijlocul terenului, prioritatea e considerata a fi gasirea unui inlocuitor pentru Casemiro. Zidane il prefera pe Eduardo Camavinga, dar pe lista se mai afla Sandro Tonali si Marc Roca.Fabian Ruiz, Paul Pogba si Donny van de Beek sunt alte nume pentru intarirea liniei de mijloc.In atac, Perez are pe lista mai multi jucatori importanti, precum Jadon Sancho, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Harry Kane sau Erling Haaland si cu siguranta ca in vara Real va transfera cel putin unul dintre ei.I.G.