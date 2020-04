Lucrarile la stadionul lui Real Madrid avanseaza mult mai rapid decat se estima

Ziare.

com

Astfel, lucrarile la prestigioasa arena au avansat cu 50% mai repede decat era prevazut, rezultatele fiind foarte vizibile. Renovarea stadionului urmeaza sa se incheie in anul 2022.In alta ordine de idei, conducerea lui Real Madrid se gandeste sa le ofere compensatii suporterilor in cazul in care pana la sfarsitul acestui an nu vor avea loc meciuri cu spectatori, informeaza site-ul walfoot.be. Conducerea lui Real cauta o solutie pentru a le restitui banii abonatilor.61.000 de fani ai lui Real au abonament, investitia fiind una considerabila. Pretul abonamentelor pentru cele 19 meciuri de acasa din La Liga variaza intre 414 si 2.024 euro.