Mai da PSG o lovitura Barcelonei? Neymar, tot mai aproape de Real Madrid!

In urma cu doi ani, Barca traversa un adevarat cutremur dupa ce il pierdea pe atacantul sud-american, unul dintre cei mai buni jucatori ai planetei. Francezii de la PSG au batut toate recordurile si l-au luat pe Neymar achitand clauza de reziliere in valoare de 222 de milioane de euro.Acum, fotbalistul este pe picior de plecare de la Paris dupa doua sezoane dezamagitoare si catalanii ar vrea sa il readuca in lot, numai ca seful gruparii din capitala Frantei le pregateste o noua lovitura.Potrivit celor de la Sport , Nasser Al-Khelaifi si presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez , discuta destul de des despre posibila plecare a lui Neymar si sunt sanse ca mutarea sa se realizeze.Perez este un fan al jucatorului, pe care il vede drept inlocuitorul perfect al lui Cristiano Ronaldo , iar Al-Khelaifi nu vrea sa il lase pe Neymar sa plece la Barcelona , el considerand ca ca echipa catalana este responsabila de "revolta" brazilianului.In momentul de fata problema ar fi la sportiv, care nu a ajuns la un acord cu Realul in privinta salariului pe care ar urma sa il incaseze.