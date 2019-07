Momente de panica la prezentarea ultimului transfer al lui Real Madrid: Conferinta a fost intrerupta brusc (Video)

Ziare.

Fotbalistul transferat cu 50 de milioane de euro de la Porto a acuzat o stare de ameteala si a parasit sala in care se tinea conferinta dupa numai cateva minute."Sunt foarte bucuros ca am ajuns la cel mai bun club din lume, unde am visat sa ajung inca de cand am inceput fotbalul. Vreau sa scriu istorie aici", a apucat sa spuna Militao.Jucatorul carioca si-a dus apoi mana la cap si a transmis ca se simte rau, spunand ca din cauza emotiilor.Eder Militao are 21 de ani si poate evolua in mai multe pozitii, principala fiind cea de fundas central.A semnat un contract valabil pe 6 ani cu gruparea din capitala Spaniei.I.G.