Noul transfer al lui Real Madrid, pustiul brazilian Rodrygo, gol uluitor in amicalul cu Bayern (Video)

Duminica dimineata, Bayern a invins Real Madrid cu 3-1, la Houston, in cadrul competitiei amicale International Champions Cup, in primul meci de pregatire disputat de Zidane si elevii sai in aceasta vara.Tolisso (15), Lewandowski (67) si Gnabry (69) au marcat cele trei goluri ale nemtilor, in timp ce unica reusita a ibericilor a venit prin noul lor transfer Rodrygo Goes, brazilian.Intrat dupa pauza in locul lui Isco, Rodrygo a transformat superb o lovitura libera, in minutul 84, gol superb, fara sperante pentru Ulreich:Rodrygo are doar 18 ani si a fost transferat de la Santos pentru suma de 45 de milioane de euro, aceasta fiind si fosta echipa a lui Neymar De asemenea, dupa partida cu Bayern, antrenorul Zinedine Zidane a anuntat plecarea lui Gareth Bale de la Real, dupa 6 ani petrecuti de fostul star al lui Tottenham pe stadionul Santiago Bernabeu Neymar si Rodrygo s-au format impreuna la Santos, Neymar fiind cel care a plecat primul la FC