Pierdere grea pentru Real Madrid

Eden Hazard s-a accidentat in acelasi loc, la glezna, in luna noiembrie, si a lipsit 82 de zile, revenind in campionat doar pe 16 februarie. Cel mai important transfer facut in vara de Real, atacantul venit de la Chelsea ar putea avea nevoie de operatie, aceasta fiind solutia pentru care opteaza staff-ul medical la madrilenilor.Operatia i-ar aduce lui Hazard vindecarea completa, insa l-ar face sa rateze EURO 2020, competitie unde "diavolii rosii" sunt printre favoriti.Potrivit AS, exista si solutia unui tratament conservator, care ar face sa Hazard sa revina peste doua luni. Belgianul ar prinde astfel ultimele meciuri din campionat si ar fi prezent la EURO 2020.Real nu a facut niciun anunt oficial despre o eventuala operatie.