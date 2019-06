Presa din Spania anunta ca Real Madrid a primit "o oferta ridicola" pentru Bale

Ziare.

Presedintele "albilor", Florentino Perez, a sperat, initial, sa obtina 120 de milioane de euro, pentru ca apoi sa micsoreze pretul la 80 de milioane de euro. Dar nici asa nu gaseste un cumparator.Ultima oferta venita pe adresa clubului din capitala Spaniei e catalogata drept ridicola de catre publicatia Don Balon Bayern Munchen ar vrea sa-l ia pe Gareth Bale sub forma de imprumut pentru urmatorii doi ani, fara obligativitate de cumparare! O afacere in stilul James Rodriguez, jucator revenit in aceasta vara la Madrid dupa ce bavarezi n-au exercitat optiunea de cumparare! Real nu vrea, insa, sa auda de asa ceva.Gareth Bale are 30 de ani si evolueaza la Real Madrid din 2013, cand a fost transferat cu 100 de milioane de euro de la Tottenham Hotspurs.Mijlocasul galez n-a reusit, insa, sa se ridice la nivelul asteptarilor, fiind impiedicat, ce-i drept, de multe accidentari.In sezonul tocmai incheiat, Bale a disputat 42 de meciuri, reusind sa marcheze de 14 ori.I.G.