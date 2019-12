Presa din Spania anunta primul transfer pe care Real Madrid il va face in aceasta iarna

Ziare.

Mijlocasul defensiv Marc Roca, de la Espanyol Barcelona, are mari sanse sa ajunga la Real Madrid in aceasta iarna, scrie Don Balon Fotbalistul in varsta de 23 de ani, dorit si in vara de madrileni, a impresionat in acest tur de campionat, iar presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, incearca sa finalizeze tranzactia.40 de milioane de euro e clauza de reziliere a contractului pe care Roca il are cu Espanyol, insa Perez spera sa reduca din suma introducand in oferta unul sau mai multi jucatori, printre care Brahim Diaz, Mariano Diaz sau Lucas Vazquez.Pe urmele lui Roca se mai afla si Bayern Munchen, insa oferta nemtilor s-a oprit la 30 de milioane de euro.25 de meciuri a jucat Roca in acest sezon, reusind doua goluri si doua pase de gol.I.G.