Presa spaniola anunta o mutare neasteptata intre marile rivale Real si Atletico Madrid

Vorbim despre columbianul James Rodriguez, jucator care a evoluat in ultimele doua sezoane pentru Bayern Munchen fiind imprumutat de Real Madrid Acesta va semna cu Atletico de Madrid in urmatoarele zile, dupa cum anunta presa spaniola prin Esto es Atleti , care noteaza ca antrenorul lui Real, Zinedine Zidane , l-a anuntat deja pe James ca nu intra in vederile lui pentru sezonul viitor. Florentino Perez , presedintele lui Real, primise deja o oferta de 42 de milioane de euro pentru James, de la Napoli , insa negocierile au fost sistate, caci ibericii doreau o suma mai mare.Iar echipa care a pus 50 de milioane de euro pe masa este Atletico, echipa care ii ofera un salariu de 7,5 milioane de euro sud-americanului, iar jucatorul va semna in cateva ore, dupa cum anunta cotidianul citat mai sus.Rodriguez are 27 de ani, a costat-o pe Real 75 de milioane de euro in 2014, cand venea de la AS Monaco. El mai are in CV grupari ca Porto, Banfield si Envigado, fiind acum cotat la suma de 50 de milioane de euro.D.A.