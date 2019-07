Probleme la Real Madrid: Un jucator de top a refuzat sa intre pe teren

Ziare.

"In primul rand, nu a fost vorba de nicio lipsa de respect din partea mea", a declarat antrenorul Realului, chestionat in legatura cu transferul lui Bale."In al doilea rand, Gareth nu s-a schimbat. El nu a vrut pentru ca clubul negocia transferul sau", a adaugat tehnicianul francez in legatura cu atacantul in varsta de 30 de ani, care nu a participat la infrangerea contra lui Bayern (1-3) de la Houston, sambata seara.Fostul jucator al clubului Tottenham, sosit in Spania in 2013 contra sumei de 100 milioane euro, nu mai intra in planurile lui Zidane."Astazi, el este un jucator al clubului Real Madrid", a precizat coordonatorul de joc al echipei Frantei, adaugand ca atacantul sau, intr-un timp varful de lance al atacului madrilen alaturi de Karim Benzema si Cristiano Ronaldo, s-a antrenat cu echipa luni seara.Zidane a ramas insa evaziv in privinta echipei la care ar putea ajunge Bale. "Sincer, nu stiu absolut nimic", a precizat antrenorul, intrebat in legatura cu un ipotetic schimb cu Paris SG care ar permite Realului sa-l aduca pe Neymar.