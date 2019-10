Reactia lui Zidane dupa un nou meci slab la Real Madrid

Ziare.

com

"Galacticii" au remizat cu formatia belgiana in grupele Champions League , iar tehnicianul francez a scos in evidenta mai mult aspectele pozitive pe care le-a observat,"Rezultatul este slab, dar reactia jucatorilor a fost buna. Nu putem fi multumiti, am avut 45 de minute ca niciodata. Raman cu reactia lor, desi nu sunt multumit ca am luat doar un punct. La pauza le-am spus ca au 45 de minute pentru a schimba jocul si ei au facut asta. Au intrat in teren cu mai multa daruire si atitudine.Realitatea este ca am facut o prima repriza slaba, am inceput prost meciul. A doua repriza a fost complet diferita. Raman cu reactia lor, jucatorii sunt cei care au intors meciul", a spus Zidane la conferinta de presa.Real Madrid isi continua parcursul slab din Liga Campionilor dupa ce a terminat la egalitate pe teren propriu cu belgienii de la Brugge, scor 2-2, intr-un meci din Grupa A.Spaniolii au fost condusi cu 2-0 la pauza, insa au reusit sa revina in partea secunda si sa egaleze.Dupa primele doua etape din Liga, Realul are numai un punct in clasamentul grupei.M.D.