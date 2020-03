Reactia lui Zidane dupa victoria lui Real Madrid din derbiul cu FC Barcelona

Ziare.

"Este bine, imi vine sa spun este corect, pentru ca recuperam primul loc, dar mai ales ca am schimbat dinamica. Sun fericit, nu pentru ca am castigat, dar sunt multumit ca ne-am indeplinit obiectivul. Presiunea noastra a fost perfecta, am fost mult mai buni in repriza a doua si am continuat sa ne batem pana la final. Am facut ce am promis", a precizat antrenorul francez al madrilenilor."Vinicius a marcat un gol important intr-un meci important, iar eu sunt bucuros pentru el. El a facut eforturi ofensive, defensive la fel. Ceea ce vreau sa evidentiez este soliditatea noastra defensiva. Ne-am aparat impreuna, iar dupa aceea am stiut ca in orice moment avem capacitatea de a inscrie. 'Vini' este in cele mai bune conditii pentru a progresa. Ceea ce se spune din afara, nu poti controla, iar el stie, chiar daca uneori criticile sunt greu de digerat, insa trebuie sa inveti sa traiesti cu ele. In cazul lui, am spus ca acest meci ar putea fi o oportunitate", a adaugat Zidane referitor la atacantul brazilian, transferat in 2018 la Real Madrid de la Flamengo Rio de Janeiro, pe cand avea 18 ani. Real Madrid a invins-o pe marea rivala FC Barcelona cu scorul de 2-0 , duminica seara, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu'', intr-un El Clasico desfasurat in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Real s-a impus prin golurile marcate de Vinicius Junior (71), la care o contributie a avut si fundasul Pique, cu o deviere care l-a pacalit pe propriul portar, ter Stegen, si de Mariano Diaz (90+2). Marc-Andre ter Stegen a fost cel mai bun om al oaspetilor, intervenind salvator in cateva situatii.In urma acestui succes, Real a urcat pe primul loc in clasament, cu un punct in plus fata de Barcelona. Madrilenii veneau dupa esecuri in La Liga, la Levante, si in Champions League, cu Manchester City