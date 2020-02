"Real Madrid a castigat derbiul cu Atletico"

Ziare.

Scorul final a fost 1-0 in favoarea echipei pregatite de Zinedine Zidane Singurul gol al meciului a fost marcat de Karim Benzema , in minutul 50, dupa o centrare ideala a lui Mendy din partea stanga.Dupa acest rezultat, Real Madrid ocupa primul loc in La Liga, cu 49 de puncte, sase peste FC Barcelona , care are un meci mai putin disputat.In schimb, Atletico Madrid este pe locul 5, cu 36 de puncte si risca sa fie depasita de Real Sociedad si Valencia.C.S.