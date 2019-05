Real Madrid a castigat disputa cu Comisia Europeana

Ziare.

Instanta a hotarat ca Bruxelles-ul nu a dovedit in mod adecvat presupusele ajutoare de stat ilegale, in valoare de 18,4 milioane de euro, acordate gruparii din capitala Spaniei, in cadrul unei operatiuni imobiliare cu Consiliul municipal din Madrid, informeaza agentia EFE.Instanta din Luxemburg a subliniat miercuri ca CE nu a luat in considerare toate elementele operatiunii si contextul acesteia, astfel incat Executivul comunitar nu si-a putut indeplini obligatia de a efectua o analiza completa a tuturor elementelor relevante.Comisia Europeana are la dispozitie doua luni si zece zile sa depuna un recurs in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), cea mai inalta instanta administrativa a Uniunii Europene.