Real Madrid a castigat Supercupa Spaniei la loviturile de departajare

Dupa o prima repriza destul de slaba, jocul a luat o alta turnura in partea secunda si am avut ocazii la ambele porti.Totusi, nicio echipa nu a reusit sa marcheze, astfel ca meciul a ajuns in prelungiri.Din minutul 116, Real Madrid a ramas in inferioritate numerica, dupa ce Valverde a vazut cartonasul rosu pentru un fault in postura de ultim aparator.Atletico a avut cateva sanse bune de a marca in minutele ramas pana la final, dar in cele din urma soarta finalei s-a decis la loviturile de departajare.In cele din urma, Real s-a impus la penaltiuri, dupa ce Saul si Thomas au ratat pentru Atletico.Supercupa Spaniei a avut loc in premiera la Jeddah (Arabia Saudita) sub forma unui final four. Valencia si FC Barcelona au fost invinse insa in semifinale.C.S.