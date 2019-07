Real Madrid a cedat inca un jucator

Ziare.

Fotbalistul in varsta de 22 de ani a fost imprumutat pentru un sezon in Premier League, la Arsenal Londra."Real Madrid si Arsenal au ajuns la un acord pentru imprumutul lui Dani Ceballos pana la 30 iunie 2020", se arata intr-un comunicat al "albilor".Dani Ceballos a ajuns la Real Madrid in 2017, adus cu 18 milioane de euro de la Betis Sevilla.In sezonul precedent, Ceballos a disputat 34 de meciuri si a marcat 3 goluri pentru Real Madrid.I.G.