Real Madrid a decis transferul de top pe care il va face in vara

Cotidianul AS scrie, luni, ca tinta principala a madrilenilor este mijlocasul francez Paul Pogba, in prezent la Manchester United.Avand in vedere situatia actuala, Real Madrid se asteapta ca britanicii sa-l cedeze cu mai putin de 100 de milioane de euro.Pogba si-ar fi dat deja acordul pentru a veni la Madrid, refuzand sa-si prelungeasca angajamentul cu United.Totodata, Pogba i-ar fi spus nu lui Juventus, care l-ar fi dorit inapoi pe mijlocasul central din Hexagon.Paul Pogba (27 de ani) joaca la Manchester United din 2016, atunci cand a fost adus cu 105 milioane de euro de la Juventus.I.G.