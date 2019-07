Real Madrid a facut o oferta fantastica pentru Neymar - presa

Ziare.

com

Potrivit jurnalistilor de la Mundo Deportivo , "galacticii" le-au propus celor de la PSG un schimb Neymar - Gareth Bale, plus 90 de milioane de euro!Brazilianul vrea sa plece de la campioana Frantei si s-a revoltat in aceasta vara, cand s-a prezentat la reunirea lotului cu o saptamana intarziere, iar madrilenii isi doresc sa scape de Bale, care nu intra in planurile lui Zidane.Pentru a-si mari sansele de a concretiza mutarea, spaniolii ar fi apelat la seviciile impresarului Pini Zahavi, unul dintre cei mai cunoscuti oameni din industrie.Acesta are o relatie excelenta atat cu Neymar si cu familia acestuia, cat si cu sefii lui PSG.Ramane de vazut daca francezii vor accepta propunerea madrilenilor sau daca spera sa obtina mai multi bani de la Barcelona , echipa la care jucatorul ar vrea sa plece.M.D.