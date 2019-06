Real Madrid a platit 60 de milioane de euro pentru un atacant - oficial

El acuerdo con el Eintracht de Frankfurt para su traspaso ronda los 60 millones. El 30% del dinero sera para el Benfica, debido al acuerdo cerrado entre alemanes y portugueses para su traspaso. https://t.co/BP8j0g3i9y pic.twitter.com/0mzaI8UFwG - MARCA (@marca) June 4, 2019

"Luka Jovic e noul jucator al lui Real Madrid. "Albii" se intaresc cu una dintre cele mai mari senzatii ale fotbalului european in ultimele sezoane", se arata intr-un comunicat al gruparii madrilene.Potrivit cotidianului Marca, apropiat de gruparea antrenata de Zinedine Zidane, suma de transfer este de 60 de milioane de euro, plus alte 5 milioane de euro sub forma de bonusuri.30% din suma va merge catre Benfica Lisabona, conform unei clauze inserate la vanzarea jucatorului de catre clubul portughez catre Frankfurt.Luka Jovic are doar 21 de ani si a mai jucat in cariera sa pentru Steaua Rosie Belgrad, Benfica si Eintracht Frankfurt.In sezonul tocmai incheiat, Jovic a marcat 27 de goluri in 48 de aparitii pentru Eintracht Frankfurt.In nationala Serbiei are patru selectii si un gol marcat.I.G.