Real Madrid a stabilit deja care va fi prima achizitie pentru sezonul urmator

Ziare.

com

Fotbalistul imprumutat de madrileni la Borussia Dortmund impresioneaza in acest sezon, iar Florentino Perez si Zinedine Zidane au hotarat deja ca va fi prima achizitie pentru sezonul 2020/2021, anunta Don Balon Cu cele doua goluri marcate, marti, impotriva lui Inter in Liga Campionilor, Hakimi a ajuns deja la 6 reusite in 17 meciuri disputate pentru gruparea germana.Achraf Hakimi se afla deja la cel de-al doilea sezon in Germania, dupa ce si-a facut junioratul la Real.De altfel, Hakimi s-a nascut la Madrid si a ajuns la academia Realului inca de la varsta de 8 ani.In tricoul "albilor", Hakimi a prins 17 meciuri si a marcat chiar si doua goluri in sezonul 2017/2018.I.G.