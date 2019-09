Real Madrid a urcat pe primul loc in Primera Division

Ziare.

Trupa pregatita de Zinedine Zidane s-a impus cu 2-0, dupa golurile marcate de mijlocasii brazilieni Vinicius si Rodrygo.Vinicius Junior a deschis scorul in minutul 36, cu un sut frumos din afara careului.La doar cateva secunde de la introducerea lui pe teren, Rodrygo, transferat cu 45 de milioane de euro de la Santos, a debutat cu gol in tricoul madrilenilor, finalizand excelent o actiune purtata in partea stanga.Zidane a inceput meciul cu urmatorul "11": Areola - Odriozola, Militao, Ramos, Nacho - Kroos, Casemiro, Valverde - Vazquez, Jovic, Vinicius.Dupa 6 etape disputate in Primera Division, Real Madrid a strans 14 puncte si ocupa primul loc in clasament. Urmeaza Atletico Madrid si Athletic Bilbao, cu cate 13 puncte, in timp ce Barcelona se afla pe locul 5, cu 10 puncte.I.G.