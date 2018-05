Real Madrid castiga din nou Liga Campionilor, dupa o finala superba cu Liverpool

Seara de cosmar a lui Karius / Seara de vis a lui Bale

🎶 Die Meister

Die Besten

Les grandes equipes

The champions 🎶#UCLfinal https://t.co/Ol2R2pPSUD - #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 26, 2018

🚨 Five minutes to go... give us your predictions, Reds! 🚨



⚽️ First goalscorer

🔴 Final score#UCLfinal pic.twitter.com/0zY4W2w9BS - Liverpool FC (@LFC) May 26, 2018

Real Madrid check in for their third consecutive #UCLfinal pic.twitter.com/jQW19k5xCY - #UCLfinal (@ChampionsLeague) May 26, 2018

Ziare.

com

In ultimul act al celei mai importante competitii intercluburi din Europa, madrilenii au invins-o cu 3-1 pe Liverpool, la capatul unui meci de povestit nepotilor.Au marcat Karim Benzema (min.51) si Gareth Bale (min.64 si 83) pentru iberici, respectiv Sadio Mane (min.55) pentru cormorani. Doua dintr reusitele "albilor" au fost insa opera portarului Loris KariusLa Kiev, pe stadionul Olimpiyskiy, Real Madrid a reusit sa scrie o noua fila de istorie, cu cel de-al 13-lea trofeu Cupa Campionilor/Liga Campionilor adaugat in visteria clubului.Zinedine Zidane a inceput finala cu exact acelasi "11" pe care l-a folosit si in finala de anul trecut, cu Juventus, iar Cristiano Ronaldo si compania incheie din nou triumfal sezonul.De partea cealalta, Jurgen Klopp a aruncat in lupta tridentul Salah-Mane-Firmino, dar chiar si asa n-a pus capat ghinionului ce pare ca l-a lovit, fiind cea de-a 6-a finala consecutiva pierduta de tehnicianul neamt in toate competitiile.Liverpool a fost echipa mai periculoasa in startul meciului, cu Mohamed Salah si Sadio Mane reprezentand principalele pericole.Asta insa doar pana in minutul 25, cand Salah s-a accidentat dupa un duel cu Sergio Ramos, care i-a prins (intentionat) mana sub corpul sau, in cadere. Atacantul egiptean, cu 44 de goluri marcate in acest sezon, a mai rezistat doar 5 minute si a parasit apoi terenul in lacrimi.Tot in lacrimi avea sa iasa de pe teren si Dani Carvajal, accidentat cateva minute mai tarziu dupa un duel cu Andrew Robertson.La pauza s-a intrat cu 0-0 si cu o Liverpool daramata parca de iesirea golgheterului ei.Real Madrid a inceput ca din tun partea secunda, iar Isco a trecut de putin in minutul 48 pe langa deschiderea scorului, cand sutul sau venit dupa o eroare a lui Lallana a izbit bara transversala a portii lui Karius.Peste 3 minute tabela avea insa sa se modifice. A punctat Karim Benzema, dupa o eroare incredibila a goalkeeperului neamt din poarta lui Liverpool, care i-a asezat practic mingea francezului in fata portii goale!Cormoranii au reactionat imediat si dupa numai 4 minute au restabilit egalitatea, prin Sadio Mane, in urma unui corner executat din partea dreapta si o recentrare excelenta cu capul a lui Dejan Lovren.Cu un Cristiano Ronaldo tinut excelent de aparatorii lui Liverpool, Zidane a decis sa-l arunce in teren pe Gareth Bale si sa refaca astfel tridentul BBC. A fost si mutarea care a decis soarta meciului.La nici trei minute de la intrarea sa pe teren, atacantul galez a inscris unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Ligii Campionilor, cu o "foarfeca" fabuloasa de la marginea careului.Liverpool n-a cedat nici de aceasta data, iar Sadio Mane a lovit stalpul drept al portii lui Keylor Navas cu un sut de la 18 metri.Baietii lui Jurgen Klopp aveau insa sa cedeze in minutul 83, cand Loris Karius a comis o noua greseala incredibila, scapand mingea din maini la un sut de la aproximativ 30 de metri al aceluiasi Gareth Bale.3-1 si Real Madrid continua sa scrie istorie in cea mai bogata competitiei a lumii. De partea cealalta, Liverpool incheie trist un sezon insa superb, in care Salah, Mane si ceilalti cormorani au aratat un fotbal extrem de spectaculos.Suturi pe poarta: 6-2Suturi pe langa poarta: 6-3Posesia mingii: 61%-39%Cornere: 9-5Offside-uri: 7-3Faulturi: 6-18min.90 - Doar 3 minute de prelungiri pentru aceasta repriza secunda.min.89 - Schimbare la Real Madrid: iese Benzema, intra Asensio.min.85 - Bale porneste in cursa spre golul 4, dar Lovren are o interventie exceptionala si blocheaza un gol ca si facut.min.83 - Schimbare la Liverpool: iese Milner, intra Emre Can.min.82 - Mane intra tare la Sergio Ramos si se alege cu primul cartonas galben aratat in aceasta seara.min.81 - Bale centreaza superb, Benzema reia la fel de frumos, dar Karius e la post si respinge.min.74 - Ce ocazie! Cristiano Ronaldo e blocat in ultimul moment de Robertson.min.72 - Firmino cere un hent in careu la Casemiro, dar arbitrul lasa jocul sa continue.min.70 - BARA LIVERPOOL! Mane suteaza de la marginea careului, iar mingea izbeste stalpul drept al portii lui Navas!min.69 - Sergio Ramos intervine in extremis si respinge din fata lui Mane, de departe cel mai periculos jucator al cormoranilor in aceasta seara.min.61 - Zidane reface BBC-ul: iese Isco, intra Bale, iar Real Madrid ii are in atac pe Benzema, Bale si Cristiano Ronaldo.min.60 - Karius isi mai spala din pacate cu o interventie la un sut din 10 metri al lui Isco.min.54 - Firmino trece milimetric pe langa o centrare a lui Milner.min.48 - BARA REAL MADRID! Mingea ajunge la Isco dintr-o eroare a lui Lallana, iar sutul acestuia din cativa metri ia la tina bara transverala a portii aparate de Karius!------------------------------------min.45 - Vom avea 3 minute de prelungiri.min.45 - Nacho trimite in plasa latera a portii aparate de Karius. Liverpool a cazut total dupa iesirea lui Salah.min.43 - Gol anulat Real Madrid! Karius scoate o minge trimisa cu capul de Ronaldo, iar apoi Benzema inscrie, dar golul e anulat pentru offside.min.37 - Posesia mingii: Real Madrid - 65% / Liverpool - 35%.min.37 - Schimbare fortata si la Real Madrid: iese Carvajal, intra Nacho.min.36 - Carvajal incepe si el sa planga, in timp ce Zidane il pregateste pe Nacho.min.35 - Carvajal se accidenteaza dupa un duel cu Robertson si pare ca nu mai poate continua. Fundasul madrilenilor a cazut pe glezna dupa ce a fost impins de aparatorul cormoranilor.Accidentarea lui Salah a provenit dupa un duel cu Sergio Ramos, in care fundasul lui Real Madrid a parut ca a tras intentionat bratul egipteanului sub el, in cadere!44 de goluri a marcat Mohamed Salah pentru Liverpool in acest sezon, 10 dintre acestea in Liga Campionilor.min.31 - Locul lui Salah e luat de Adam Lallana.min.30 - Pierdere uriasa pentru Liverpool! Salah izbucneste in lacrimi, pentru ca nu mai poate continua sa joace dupa duelul de mai devreme cu Sergio Ramos!min.27 - Liverpool rasufla usurata! Golgheterul Salah se ridica si poate continua partida.min.25 - Salah se resimte dupa un duel cu Sergio Ramos. Intervine echipa medicala, dar atacantul egiptean acuza mari dureri la umarul drept.min.23 - Ce ocazie! Firmino suteaza de la 15 metri, dar mingea e blocata de Ramos. Apoi, Arnold trimite 'o ghiulea', insa Navas e la post si retine!min.15 - Cristiano Ronaldo ia o actiune pe cont propriu in partea dreapta, patrunde in careu si suteaza putin peste poarta lui Liverpool.min.14 - Liverpool se arunca in atac, iar Real Madrid e fortata sa se apere cu toata echipa in 30 de metri!min.10 - Salah suteaza de la marginea careului, dar mingea se duce departe de poarta britanicilor.min.8 - Navas iese din poarta si retine in doi timpi din fata lui Arnold.min.7 - Varane intra prin alunecare si indeparteaza in ultimul moment mingea din fata lui Mane. Liverpool e echipa mai ofensiva in acest debut de meci.min.2 - Karius respinge la o centrare periculoasa a lui Isco. De la margine s-a ridicat insa fanionul.min.1 - Varane apare la momentul oportun si respinge la o actiune periculoasa a cormoranilor.Atmosfera fantastica la Kiev. Pe langa show-ul pregatit de organizatori, cele doua galerii au pregatit coregrafii superbe.Incalzirea s-a incheiat, iar partida va incepe intr-un sfert de ora.La casele de pariuri, Real Madrid e vazuta favorita, cu o cota de 1.70 la un succes, in timp ce un triumf al lui Liverpool are cota 2.17.21:19 - Zinedine Zidane foloseste aceeasi echipa de start ca in finala de anul trecut, cu Juventus, castigata cu 4-1.ora 21:00 - Nicio surpriza in echipele de start ale celor doua echipe.Partida are loc pe stadionul Olimpiyskiy din Kiev (Ucraina).Cele doua formatii s-au infruntat de cinci ori in cea mai importanta competitie intercluburi, Liverpool castigand de trei ori, iar Real de doua ori (golaveraj 6-4).Vezi: Avancronica finalei Ligii Campionilor: Echipe probabile, televizari si cote la pariuri La TV, marea finala poate fi urmarita in direct pe posturile Pro TV si Telekom Sport 1.Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Isco - Cristiano Ronaldo, Benzema.Casilla, Nacho, Theo Hernandez, Kovacic, Asensio, Vazquez, Bale.Zinedine Zidane.Karius - Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah.Mignolet, Clyne, Klavan, Solanke, Alberto Moreno, Emre Can, Lallana.Jurgen Klopp.Milorad Mazic (Serbia) .