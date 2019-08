Real Madrid contraataca: Oferta de ultima ora pentru transferul lui Neymar

Ziare.

Dorit insistent de presedintele "galacticilor", Florentino Perez, Neymar are ca prima optiune revenirea la Barcelona, insa cum catalanii si PSG nu ajung la un acord, Madridul poate fi o destinatie pentru el.Publicatia catalana Sport sustine ca Realul a oferit pentru "decarul" nationalei Braziliei o suma importanta de bani, dar si pe Vinicius Junior la schimb.Atacantul in varsta de numai 19 ani este foarte apreciat de directorul executiv al lui PSG, Leonardo, astfel ca parizienii sunt extrem de interesati de mutare.In plus, madrilenii ar plusa cu peste 100 de milioane de euro, suma considerabil mai mare decat cea pusa pe masa de Barceona.Catalanii ofera 60 de milioane de euro plus un alt brazilian, Coutinho, insa cei de la PSG vor sa obtina mult mai multi bani pentru cel mai scump fotbalist al planetei.Cu doua saptamani ramase din perioada de mercato, viitorul lui Neymar se va decide in curand, cele doua mari echipe ale Spaniei fiind singurele ramase in cursa pentru semnatura sa.M.D.