Real Madrid face un transfer surprinzator: 100 de milioane de euro pentru revelatia sezonului in Primera Division

Pe langa nume mari, precum Hazard sau Neymar, pe lista lui Florentino Perez se afla si mijlocasul argentinian Giovani Lo Celso, de la Betis Sevilla.Lo Celso, achizitionat de Betis cu 25 de milioane de euro de la PSG, a fost protagonistul unui sezon fantastic, in care a reusit 16 goluri si 6 assisturi.Cota sa a ajuns la 40 de milioane de euro, insa Betis nici nu vrea sa auda oferte sub 100 de milioane de euro, scrie Don Balon Suma nu reprezinta, insa, o problema pentru presedintele "albilor", Florentino Perez, care ar fi fascinat de mijlocasul ofensiv argentinian.Negocierile au inceput deja, iar tranzactia l-ar putea include pe Dani Ceballos.Giovani Lo Celso are 23 de ani a mai jucat in cariera sa la Rosario Central si PSG.Are 10 prezente si un gol in nationala Argentinei.I.G.