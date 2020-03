Real Madrid invinge FC Barcelona in El Clasico

Ziare.

FC Barcelona a dominat prima repriza si a fost echipa mai periculoasa, insa a suferit la finalizare. Griezmann, Arthur si Messi au avut sanse bune de a marca, pe care le-au irosit cu usurinta.Dupa pauza, Real Madrid a iesit complet schimbata de la vestiare si a inceput sa puna stapanire de joc si sa-i dea mari emotii lui Ter Stegen.Isco a avut doua sanse bune de a marca in minutele 56 si 61, Benzema a ratat si el incredibil, iar pana la deschiderea scorului a mai ramas un singur pas.S-a facut 1-0 in minutul 71, cand Vinicius a patruns in banda stanga si a tras din unghi, mingea fiind deviata de Pique.FC Barcelona nu a reusit sa ofere un raspuns, iar Mariano a facut 2-0 in minutul 90, la prima sa actiune in acest meci.Dupa acest rezultat, Real Madrid urca pe primul loc, cu 56 de puncte, in timp ce FC Barcelona coboara pe doi, cu 55 de puncte.90+1 - Mariano intra in locul lui Benzema.90 - 3 minute suplimentare.89 - Ramos suteaza in zid din lovitura libera de la 18 metri.86 - Schimbare Real: Vazquez intra in locul lui Valverde.86 - Messi vede cartonasul galben.84 - Vinicius patrunde superb printre fundasii Barcelonei, dar este blocat excelent de Ter Stegen.81 - Schimbari Barcelona: Ansu Fati si Rakitici intra in locul lui Griezmann si Arthur.79 - Schimbare Real: Modric intra in locul lui Isco.75 - Real Madrid pleaca pe un contraatac periculos, dar Barcelona se apara bine.Vinicius patrunde in banda stanga, mingea e deviata de Pique si Real are 1-0!70 - Meciul s-a incins, iar Real Madrid joaca mai bine in partea secunda.63 - Ce ocazie!!! Carvajal centreaza perfect, dar Benzema trage peste poarta dintr-o pozitie foarte buna!61 - Ce ocazie!!! Isco reia cu capul, dar Pique scoate de pe linia portii! Ter Stegen era batut!56 - Prima ocazie a Realului! Isco trage din marginea careului, dar Ter Stegen scoate excelent in corner!52 - Real Madrid pleaca pe contraatac, dar Pique intervine bine si blocheaza centrarea lui Vinicius.38 - Ce ocazie!! Messi scapa singur in careu, dar trage direct in portar!34 - Ce ocazie!! Arthur ramane singur cu portarul, dar sutul sau e scos in corner de portarul madrilenilor!29 - Kroos suteaza mult peste poarta din marginea careului.21 - Prima sansa a meciului! Griezmann primeste intr-o pozitie buna, dar suteaza peste poarta din centrul careului, pozitie ideala!19 - Jordi Alba si Carvajal vad cartonasul galben.15 - Kroos trage mult peste poarta din 15 metri.12 - Un prim atac al Realului, insa Barcelona se apara bine si recupereaza posesia. Start de meci fara ocazii momentan.5 - Catalanii au posesia in startul meciului si s-au instalat in jumatatea Realului.Courtouis, Caravajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Vinicius, BenzemaTer Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, De Jong, Vidal, Messi, GriezmannInaintea acestui meci, FC Barcelona ocupa locul 1, cu 55 de puncte, iar Real Madrid este pe 2, cu 53 de puncte.Meciul este televizat de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.