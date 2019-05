Real Madrid isi prezinta luni primul transfer "galactic" din 2019

Ziare.

Potrivit unuia dintre ziarele "de casa" ale madrilenilor, As , Realul a ajuns la un acord cu Chelsea in privinta transferului lui Eden Hazard, oficializarea mutarii urmand a fi facuta dupa finala Europa League.Chiar presedintele gruparii din capitala Spaniei, Florentino Perez, a dat de inteles ca transferul este ca si facut."Incercam de multi ani sa il facem jucator al lui Real Madrid. Este adevarat ca ar putea veni in aceasta vara", a spus recent Perez.Sursa citat scrie ca cele trei parti, Realul, Chelsea si Hazard, s-au inteles deja, insa vor astepta pana dupa finala Europa League pentru a anunta mutarea.Iar luni dupa-masa va avea loc si prezentarea oficiala a belgianului pe Santiago Bernabeu.In jur de 100 de milioane de euro va plati Realul pentru transferul lui Eden Hazard.M.D.