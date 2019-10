Real Madrid l-a gasit pe noul Cristiano Ronaldo

Ziare.

com

Fabio Silva comparat cu Cristiano Ronaldo si pe care presedintele "albilor", Florentino Perez, a pus ochii, anunta publicatia spaniola Don Balon Jucatorul cu 3 goluri marcate in 3 meciuri jucate pentru nationala under 19 a Portugaliei a debutat deja in echipa mare a lui FC Porto.In weekendul tocmai incheiat, Fabio Silva a devenit cel mai tanar marcator din istoria lui Porto, cu golul reusit in meciul cu Coimbroes din Cupa Portugaliei.Anul trecut, Fabio Silva a atras privirile cu evolutiile avute in UEFA Youth League, acolo unde a fost golgheterul formatiei lusitane.3 milioane de euro e cota lui Fabio Silva, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com, insa, cu siguranta, Porto nu se va desparti atat de usor de promitatorul ei jucator.I.G.