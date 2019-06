Real Madrid l-a transferat pe Eden Hazard: Ce suma ii va plati lui Chelsea si salariul urias oferit jucatorului - oficial

Ziare.

com

Belgianul in varsta de 28 de ani a semnat un contract valabil pentru urmatoarele cinci sezoane cu madrilenii si va fi prezentat oficial la 13 iunie.Hazard o paraseste pe Chelsea dupa sapte ani petrecuti pe Stamford Bridge, in care a strans 352 de meciuri si a marcat 110 goluri.Potrivit unor informatii din presa internationala, Real Madrid va plati 100 de milioane de euro pentru Eden Hazard.In contract mai sunt trecute, insa, si unele clauze, prin care suma poate urca pana la aproape 150 de milioane de euro!De asemenea, salariul lui Hazard va fi urias, de peste 20 de milioane de euro pe sezon.E cel de-al doilea transfer anuntat de Real Madrid in aceasta saptamana, dupa cel al atacantului sarb Luka Jovic, transferat cu 60 de milioane de euro de la Eintracht Frankfurt.I.G.