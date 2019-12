Real Madrid lanseaza critici dure dupa remiza cu Barcelona

Ziare.

"Francezul a suferit o intrare dura cu talpa din partea lui Lenglet, iar doua minute mai tarziu a fost agatat de tricou de Rakitic", a denuntat gruparea madrilena pe site-ul clubului."Raphael Varane s-a aflat in centrul celor doua actiuni discutabile de la El Clasico de pe Camp Nou. Jucatorul francez a suferit doua faulturi de penalty pe care Hernandez Hernandez nu le-a semnalat. In minutul 17, jucatorul madrilen, prezent in careu la un corner, a fost victima unei intrari dure cu talpa in muschiul drept de la picior din partea lui Lenglet in interiorul careului, care nu a fost vazuta nici de arbitru, nici de VAR", se arata in mesajul postat de Real."Doua minute mai tarziu, Varane a fost agatat de tricou de Rakitic tot in interiorul careului. Din nou, arbitrul si VAR au decis sa nu acorde sanctiunea maxima", se mai arata in mesaj.Marele derby al campionatului de fotbal al Spaniei, FC Barcelona - Real Madrid, supranumit El Clasico, s-a incheiat nedecis, 0-0, miercuri seara, pe stadionul Camp Nou, in cadrul etapei a 10-a.A fost pentru prima oara din noiembrie 2002 cand un Clasico s-a incheiat cu un scor ''alb''.