Real Madrid nu poate profita de esecul Barcelonei si nu urca pe primul loc in Spania

Madrilenii doar au remizat pe teren propriu sambata seara cu cei de la Betis Sevilla, scor 0-0, in etapa a 12-a din La Liga.Real a marcat in startul de partida prin Eden Hazard in minutul 7, dar reusita a fost anulata pe motiv de offside, gratie VAR. Cele mai periculoase actiuni de poarta din finalul meciului le-au avut totusi cei de la Betis.Oamenii lui Zidane au ratat o mare sansa de a fi liderii Spaniei dupa ce Barcelona a fost umilita de Levante in deplasare, scor 1-3, la Valencia.Barcelona si Real Madrid se afla la egalitate de puncte, 22 mai exact, dar catalanii au golaveraj mai bun: plus 15, fata de plus 12, atat cat are rivala de pe Bernabeu.Betis, care a ajuns la trei sezoane consecutive fara esec pe Santiago Bernabeu , ocupa locul 14 in La Liga, cu 13 puncte acumulate pana acum.Echipele de start:Rezerve: Areola - Isco, Jovic, Marcelo, Militao, Vinicius, Valverde.Antrenor: Zinedine Zidane Rezerve: C. Marin - Barragan, E. Gonzalez, I. Gutierrez, Joaquin, C. Tello.Antrenor: Joan Rubi.