Real Madrid, obligata sa vada jucatori importanti pentru a nu fi sanctionata de UEFA

Cotidianul "de casa" al madrilenilor, As , scrie ca pe lista plecarilor au fost pusi James Rodriguez, pentru care Bayern a inaintat deja o oferta, Mateo Kovacic, in schimbul caruia se cer 50 de milioane de euro, si Gareth Bale.Cum Realul ar trebui sa stranga in jur de 300 de milioane de euro, ar mai putea fi vanduti in aceasta vara si jucatori ca Reguilon si Ceballos.Fosta campioana a Europei a inceput puternic campania de achizitii, platind 60 de milioane de euro pentru Jovic, cumparat de la Eintracht, si alte 150 de milioane de euro pentru Eden Hazard, transferat de la Chelsea M.D.