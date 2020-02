Real Madrid pierde sefia din La Liga dupa o infrangere surprinzatoare la Levante (Video)

Ziare.

com

Un meci care a facut astfel ca Barcelona sa redevina lidera in Spania, cu o saptamana inainte de El Clasico, meci care are loc pe 1 martie. Chiar daca echipa lui Zidane a controlat partida desfasurata la Valencia, unicul gol a fost punctat de gazde.Un gol spectaculos de la marginea careului mare semnat de Morales, cu 10 minute inainte de final, fara sperante pentru Courtois, iar acest 0-1 marcheaza prima infrangere in campionat pentru Real in ultimele 16 etape.Real va evolua miercuri pe teren propriu in fata celor de la Manchester City , in prima mansa a optimilor de finala UEFA Champions League, meci in direct pe Ziare.com de la ora 22.Trebuie spus insa ca pana atunci Real a pierdut sefia din La Liga, Barcelona avand acum 55 de puncte, fata de cele 53 ale trupei lui Zidane. Tot sambata, catalanii au castigat clar cu 5-0 in fata lui Eibar, dupa un meci minunat facut de Messi, care a marcat de 4 ori. Al cincilea gol a fost semnat de Arthur.Barcelona va juca marti, cu Napoli , in turul optimilor Champions League. Partida va fi de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Rezumatele VIDEO ale celor doua partide de mai sus pot fi urmarite pe acest link