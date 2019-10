Real Madrid pierde surprinzator la o nou-promovata din Spania. Primul esec din sezon pentru trupa lui Zidane

Ziare.

Echipa lui Zidane nu s-a regasit si nu a gasit deloc calea spre gol in partida din deplasare de la Mallorca, terminata cu scorul de 1-0.Singurul gol a venit in minutul 7 prin Junior, din pasa lui Febas, reusita pe care o puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Jucatorii madrileni au terminat partida si cu un om in minus dupa eliminarea lui Odriozola pentru cumul de cartonase galbene, in minutul 74.De zece ani nu mai pierduse Real Madrid un meci cu Mallorca. La Real au lipsit Lucas Vasquez, Luka Modric si Gareth Bale, accidentati.Pentru spanioli urmeaza un meci decisiv in grupele Champions League, cu Galatarasay, meci decisiv pentru ca dupa primele 2 runde din grupe, Real are doar un singur punct obtinut.In clasamentul din Spania, Real e pe locul 2, la un punct in spatele liderei Barcelona , dupa 9 etape scurse in Primera.Echipele de start:Meciul de mai sus cu echipa lui Florin Andone din Turcia va avea loc marti de la ora 22, LIVE pe Ziare.com.