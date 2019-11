Real Madrid pregateste un transfer galactic

Ziare.

Seful "abilor" e un mare admirator al austriacului David Alaba, pe care va incerca sa-l transfere inca din aceata iarna.Alaba mai are contract pana in vara lui 2021 cu Bayern Munchen si nu pare dispus sa-si prelungeasca angajamentul, dupa cum anunta Don Balon 50 de milioane de euro e suma cu care Perez spera sa-l aduca pe Alaba pe Santiago Bernabeu.David Alaba are 27 de ani si se afla inca din 2008 in curtea lui Bayern Munchen, pentru care a jucat 356 de meciuri si a marcat 30 de goluri.Considerat inlocuitorul ideal pentru brazilianul Marcelo, Alaba poate fi o solutie si pentru mijlocul terenului.I.G.