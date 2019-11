Real Madrid pregateste un transfer galactic. Zidane: "Sunt indragostit de el"

Ziare.

com

"Sunt deja indragostit de el. Mai intai ca om. Il cunosc insa de mult timp. nu este prima oara cand il voi intalni, a venit deja aici sa dea teste" cand era adolescent, a spus tehnicianul francez despre compatriotul sau intr-o conferinta de presa.Intrebat daca el crede in dragoste la prima vedere, Zidane a raspuns: "Maine, el vine ca adversar, nu pot sa va spun nimic mai mult (...) Stim ce jucator este, ce important este pentru echipa sa, si trebuie sa fim pregatiti pentru asta."Fostul castigator al Balonului de Aur este convins de altfel ca PSG ii va folosi marti atat pe Neymar, cat si pe Mbappe. "Suntem insa gata sa jucam impotriva oricarei echipe a Parisului", a afirmat Zidane."PSG reuseste un sezon magnific, cred ca va fi un supermeci", a spus el."E sigur ca noi ne-am schimbat de atunci (dupa meciul din septembrie, castigat cu 3-0 de parizieni - n. r.). Nu este o revansa. Vrem sa facem un meci mare, sa ne aratam calitatile, sa facem ce am facut in ultima vreme. In ultimele sase meciuri, am luat putine goluri si ne-am creat multe ocazii. Maine va fi un meci pentru a confirma asta", a adaugat tehnicianul.Cu 7 puncte, Real este pe locul 2 in Grupa A, la cinci puncte in spatele lui PSG. Madrilenii au nevoie de victorie marti pentru a se califica in optimi de finala fara sa depinda de rezultatul meciului Galatasaray - FC Bruges.