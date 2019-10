Real Madrid renunta la Luka Jovic si aduce in locul sau un varf de mare perspectiva

Ziare.

Transferat in vara cu 60 de milioane de euro de la Eintracht Frankfurt, atacantul sarb nu intra in planurile lui Zinedine Zidane, care a cerut deja un inlocuitor.Potrivit Don Balon , antrenorul "albilor" i-a transmis presedintelui Florentino Perez ca doreste transferul atacantului norvegian Erling Haaland.Erling Haaland (19 ani) are un sezon de-a dreptul incredibil la Red Bull Salzburg, pentru care a reusit sa marcheze 18 goluri in 11 partide!Asta dupa ce in vara, la Cupa Mondiala under 20, a marcat nu mai putin de 9 goluri in victoria obtinuta de Norvegia in fata Hondurasului, cu 12-0.Comparat cu Zlatan Ibrahimovic datorita inaltimii (1.94 m) si a jocului, Haaland e cotat la 12 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com, insa cu siguranta ca Red Bull Salzburg va solicita mult mai mult.Haaland a ajuns in Austria la inceputul anului, cand Red Bull Salzburg a platit 5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Molde.I.G.