Real Madrid vrea sa faca la vara o oferta de nerefuzat pentru Sadio Mane

Liverpool s-ar putea desparti in aceasta vara de Sadio Mane, 27 de ani, jucator important in ultimii ani ai "cormoranilor", decarul formatiei in alb si rosu.Zidane vrea sa betoneze ofensiva lui Real din sezonul viitor, avand in vedere ca de la vara vor pleca de la club si Gareth Bale, dar si Karim Benzema , dupa cum anunta cei de la Daily Mirror Madrilenii vor sa ofere in schimbul lui Mane suma de 140 de milioane de lire, echivalentul a 158 de milioane de euro.In acest sezon, Mane, nascut in Senegal, a marcat 18 goluri si a oferit si 12 pase decisive, in 38 de partide jucate.Sadio Mane a fost adus de Liverpool de la Southampton in 2014, pentru suma de 23 de milioane de euro.Citeste si:D.A.